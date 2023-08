Calciomercato Milan – De Ketelaere-Atalanta, affare fatto: i dettagli

De Ketelaere è atteso a Bergamo per l'inizio della prossima settimana per le visite mediche di rito e la firma sul contratto con l'Atalanta. Gli ostacoli erano nelle discussioni tra il suo entourage e il club dei Percassi, perché gli accordi con il Milan erano già stati tutti definiti, dalla formula dell'operazione alla cifre.

Le cifre dell'operazione: 30 milioni più il 10% della futura rivendita

Il Milan cederà De Ketelaere all'Atalanta in questo calciomercato estivo in prestito oneroso per 3 milioni di euro. Nell'estate 2024, poi, i nerazzurri potranno riscattarlo per 23 milioni di euro. Nell'affare anche 4 milioni di euro di bonus per il Diavolo, che ha mantenuto anche il 10% di un'eventuale, futura rivendita del giocatore.