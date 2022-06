Calciomercato Milan – De Ketelaere sesto belga della storia rossonera?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan per la trequarti. Il fantasista del Bruges, classe 2001, costa 40 milioni di euro ma piace moltissimo alla dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Per lui, dunque, Paolo Maldini e Frederic Massara farebbero volentieri un sacrificio economico.