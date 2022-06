Calciomercato Milan – De Ketelaere costa 40 milioni: il Brugge nicchia

Charles De Ketelaere è uno dei grandi obiettivi di calciomercato del Milan , ma il Club Brugge non intende privarsi del suo gioiellino. A riferirlo è il 'Corriere della Sera'. Come noto, i rossoneri sono parecchio interessati al classe 2001, ritenuto uno dei maggiori talenti in circolazione. Ma i belgi continuano a sparare altissimo: 40 milioni .

Charles De Ketelaere viene reputato dal Milan il calciatore in grado di far fare il salto di qualità. Estremamente duttile e dotato di tecnica sublime, CDK viene esaltato dagli addetti ai lavori e, giustamente, il Brugge fa leva su tutto questo chiedendo cifre altissime. In via Aldo Rossi, però, l'intenzione è chiara: puntare tutto su De Ketelaere. Al momento è lui il profilo scelto dal Milan per fare un salto di qualità sulla trequarti. Molto più di quel Noa Lang, che costerebbe anche meno (22 milioni di euro) ma che non convince fino in fondo per i suoi limiti caratteriali. Il Brugge, però è bottega cara e non abbasserà le sue pretese. Staremo a vedere se il Milan si presenterà dai belgi con un'offerta adeguata o se preferirà virare su altri obiettivi meno costosi.