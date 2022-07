Calciomercato Milan – De Ketelaere, 30 milioni non bastano: il punto

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, costa più di quanto hanno offerto i rossoneri. Che devono alzare la proposta

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, per il quale il club di Via Aldo Rossi sta tentando di vincere le resistenze del Bruges, club che detiene il cartellino del fantasista belga, classe 2001.

Per fare di De Ketelaere il nuovo trequartista del Diavolo, però, servirà un'offerta più alta di quella avanzata dai rossoneri. Questo è il punto sul quale ruota l'intera vicenda. Ieri, intanto, CDK è tornato in campo con il Bruges, in amichevole contro gli olandesi dell'Utrecht: ha giocato 45', in preparazione alla finale della Supercoppa nazionale contro il Gent in programma domenica.

Calciomercato Milan, per De Ketelaere serve un'altra offerta

Il fatto che sia sceso in campo con i belgi non 'sposta' gli equilibri della trattativa. De Ketelaere, infatti, vuole giocare nel Milan nella stagione 2022-2023: è l'unico orizzonte che contempla qualora lasciasse il Bruges in questo mercato. Il Leeds United, per lui, offre 37 milioni di euro: una proposta, questa, però 'congelata' perché non incontra il gradimento del giocatore.

Quello del Bruges, però, sì. Ecco perché i rossoneri dovranno alzare la proposta economica fatta alla società nerazzurra per rilevare De Ketelaere in questa sessione di calciomercato. L'offerta del Milan di 30 milioni di euro tra base fissa e bonus, secondo quanto rimbalza dal Belgio, non sarebbe stata ritenuta sufficiente.

I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, pertanto, dovranno studiare un'offerta al rialzo di almeno 5 milioni di euro, magari lavorando proprio sui bonus. Sempre a patto che eventuali rilanci del Leeds non scatenino un'asta. Come insegna, infatti, il caso di Sven Botman ed altri prima di lui, il club rossonero non partecipa ad aste di alcun tipo per nessun giocatore. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>