Calciomercato Milan – De Ketelaere, deadline fissata a martedì | News

Intervenuto nel corso dell'edizione dedicata al calciomercato su 'Sky Sport', Marco Demicheli ha parlato dei movimenti in entrata del Milan. "Il mercato del Milan, fino a questo momento è stato un mercato di lunghe attese. E' arrivato Origi , però il Milan vuole fare acquisti anche perché il campionato inizia tra tre settimane. Inter, Juve, Roma si sono rinforzate, il Milan vuole farlo pure. De Ketelaere è l'obiettivo numero uno, è un giocatore giovane con esperienza internazionale ed è abituato a vincere. Il giocatore vuole il Milan, il problema è rappresentato dal Club Brugge. L'offerta del Milan è di 30 milioni più 2-3 di bonus, il Bruges ne chiede 35 . Una distanza minima, ma l'affare non si è ancora chiuso. si voleva trovare un accordo verbale almeno nel weekend ma non è stato ancora raggiunto. Non si va oltre martedì sera, teniamo martedì come deadline. Il Milan non vuole rilanciare. La cifra che ha messo il Milan sul piatto è quella che il club ritiene giusta. Se arriva il sì del Club Brugge allora De Ketelaere sarà del Milan, altrimenti si valuteranno altri profili".

"Ziyech piace, ci sono stati contatti con Chelsea e procuratore", ha proseguito Demicheli. "Il Chelsea dovrebbe contribuire all'ingaggio, il Milan non vorrebbe pagarlo tutto. Con i soldi non investiti su De Ketelaere il Milan andrebbe a fare altre operazioni. Se arriva De Ketelaere arriva Tanganga in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, altrimenti si va su N'Dicka. In questo momento non si sta allenando proprio perché c'è l'interesse del Milan. Si è parlato anche di Sarr con Paratici, centrocampista che potrebbe prendere in prestito. Poi sullo sfondo c'è Renato Sanches, con Milan e PSG che non hanno ancora l'accordo con il Lille. Tutto molto dipende dalla trattativa per De Ketelaere", conclude l'esperto di mercato. Milan, le top news di oggi: De Ketelaere, parla il suo allenatore. Ultime dal ritiro