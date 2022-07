Calciomercato Milan – De Ketelaere, i rossoneri preparano l’affondo | News

De Ketelaere sarebbe un ottimo acquisto per il Milan, con Stefano Pioli che lo inserirebbe nel vincente 4-2-3-1. Trequartista alle spalle dell'unica punta (Giroud o Origi, in attesa di Ibrahimovic), con il classe 2001 l'allenatore rossonero potrebbe risolvere definitivamente i problemi che sono sorti in quella zona del campo durante la passata stagione. Brahim Diaz, come ben si sa, non ha brillato e spesso sono stati adattati in quel ruolo sia Rade Krunic che Franck Kessié. Inoltre il giocatore può anche ricoprire il ruolo di esterno destro, un aspetto non banale considerato che il Milan sta lavorando anche per acquistare un giocatore che sappia giocare in quella zona. De Ketelaere in ogni caso sarebbe un vero colpo da 90. 90 come il suo numero di maglia al Club Brugge, 90 come il numero di maglia di Romelu Lukaku all'Inter: nuovi derby in arrivo, con il Belgio che sarà protagonista sul prato del 'Meazza'. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?