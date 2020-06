Calciomercato Milan – David Silva, Al Duhail pronto a fare follie

CALCIOMERCATO MILAN – David Silva, trequartista del Manchester City, è stato più volte accostato al Milan nelle scorse settimane. Lo spagnolo andrà in scadenza con i ‘Citizens’ a fine stagione e potrebbe rappresentare il profilo d’esperienza ideale per i rossoneri. Secondo quanto riferito da ‘Sport’, però, l’Al Duhail sarebbe disposto a fare follie per averlo in squadra. Il club in cui milita Mario Mandzukic è pronto a ricoprire d’oro l’ex Valencia, ma le cifre di riferimento non vengono specificate. Qualora dovesse concretizzarsi il tutto, per il Milan sarebbe proibitivo pareggiare l’offerta degli arabi.

