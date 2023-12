Calciomercato Milan – David rinforzo immediato? Ecco il piano rossonero

Il Milan continua con i suoi problemi: i rossoneri non riescono a trovare i tre punti con continuità. I gol, al momento, stanno arrivando tantissimo da Giroud . Le ultime settimane, scrive 'La Gazzetta dello Sport', hanno così evidenziato la necessità di un intervento in attacco per il Milan , già a partire dal calciomercato invernale . L'emergenza si supererà, ma il club non vorrebbe più farsi trovare impreparato ad una situazione comparabili in futuro.

Calciomercato Milan, David già gennaio?

Il Milan, scrive la rosea, punta forte su Jonathan David, 23 anni, attaccante del Lilla. Ha caratteristiche per giocare anche da seconda punta o, all’occorrenza. David è in scadenza di contratto nell’estate 2025, il Lilla non può rischiare di perderlo a zero e nel frattempo non può permettersi di tirare troppo sul prezzo. Il presso del cartellino sarebbe già sceso dalla richiesta iniziale di 60 milioni. Al momento la richiesta sarebbe sui 40 milioni, ancora troppi. Con un ulteriore sconto il Milan entrerebbe subito in scena. Come scrive la rosea, i rossoneri potrebbe provarci giò nella sessione di calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Lo voleva Maldini? Il retroscena sull'attaccante