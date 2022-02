Calciomercato Milan – Non solo i rossoneri interessati a Jonathan David

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce dell'attaccante del Lille Jonathan David

Si prospetta una campagna estiva di mercato molto impegnativa quella del Milan. I rossoneri, infatti, probabilmente dovranno acquistare un difensore centrale e un centrocampista in quanto sia Alessio Romagnoli che Franck Kessié diranno addio al Diavolo al termine di questa stagione a parametro zero. Acquisti, dunque, necessari. Così come necessario sarà inevitabilmente acquistare un nuovo attaccante. La dirigenza di via Aldo Rossi, infatti, è ancora in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. L'età non può far restare indifferenti e i continui acciacchi impediscono allo svedese di giocare con regolarità ed essere la punta di diamante di questa grande squadra. Oltre a lui, i soli Giroud e Lazetic non bastano per poter essere competitivi in Italia e, perché no, in Europa.