Mercato Milan – Darwin Nunez si avvicina al Liverpool: c’è l’accordo

Secondo il 'Daily Mail', il Liverpool avrebbero trovato l'accordo con Darwin Nunez e sarebbe vicino a trovarlo anche con il Benfica, che chiede 100 milioni, bonus compresi. Fase di discussione circa la parte fissa e i valori dei bonus tra le due società, con i Reds che non vorrebbero spingersi oltre i 75 milioni e con i portoghesi che premono per non scendere sotto gli 80, ma l'operazione è ben indirizzata e vicina all'andare in porto. Milan, le top news di oggi: esclusiva Brambati, piace Junior Traore.