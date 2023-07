Calciomercato Milan, Danjuma serio candidato: trattativa in ascesa

Calciomercato Milan, salgono le quotazioni di Danjuma

Arnaut Danjuma, si legge, sarebbe un candidato per l’attacco del Milan. In un momento complesso del mercato rossonero - lo stallo con l’Az per Reijnders, Musah lasciato in sospeso, Mendes al lavoro come intermediario per Taremi - ci sarebbe questa trattativa in ascesa. Nell’ultima stagione tra Villarreal e prestito al Tottenham; 10 come record in un campionato di prima divisione; 17 al Bournemouth in Championship nel 2020-21. Danjuma per il Milan non sarebbe un’alternativa a Taremi, Scamacca, Morata e gli altri possibili numeri 9 di questo calciomercato ma un jolly d’attacco.