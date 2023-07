Calciomercato Milan – Maldini, un altro prestito: lo vogliono due club

Daniel Maldini lascerà il Milan ancora in prestito in questo calciomercato estivo dopo l'ultima stagione trascorsa allo Spezia. Le ultime news

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come Daniel Maldini, classe 2001, possa lasciare nuovamente il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il figlio d'arte, reduce dalla stagione trascorsa in prestito nelle fila dello Spezia e conclusa con 3 gol in 20 partite tra Serie A e Coppa Italia, è pronto a partire nuovamente a titolo temporaneo ed è già richiesto da due club della massima serie.