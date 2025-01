Nelle ultime ore è diventato di strettissima attualità il possibile trasferimento di Dani Olmo dal Barcellona al Milan. Il mediano iberico, infatti, non può essere iscritto dal suo club e di fatto rischia di non poter giocare fino al termine della stagione. Per questo motivo si è parlato di un suo possibile addio, temporaneo o permanente che sia, per trovare spazio e non perdere la condizione. Del club rossonero si è detto tanto, dal possibile tentativo nelle prossime settimane al disinteresse, ma a mettere tutti d'accordo potrebbe essere lui stesso, attraverso l'espressione della sua reale volontà.