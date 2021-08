Calciomercato Milan – Dalot potrebbe tornare nuovamente da Pioli | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Diogo Dalot potrebbe tornare al Milan: il terzino portoghese ha già vestito la maglia rossonera

Diogo Dalot e il Milan: una storia d'amore destinata a proseguire. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il terzino in forza al Manchester United potrebbe tornare nuovamente alla corte di Stefano Pioli. Il portoghese, come è ormai ben noto a tutti, è la prima scelta del Diavolo per rinforzare la fascia destra, al momento occupata solamente da Davide Calabria e dall'adattato Matteo Gabbia. Ecco le ultime novità sul futuro di Josip Ilicic.