Calciomercato Milan – Dalot potrebbe essere un affare da fine agosto

Diogo Dalot tornerà al Milan in questa sessione di calciomercato? Secondo Tuttosport, l'affare si sbloccherà negli ultimi giorni di agosto

Riccardo Varotto

Diogo Dalot è uno degli obiettivi del Milan in questo calciomercato per rafforzare la fascia destra. Il portoghese ha messo in mostra tutte le sue qualità durante l'ultima stagione col Diavolo e quindi l'intenzione di Paolo Maldini e Ricky Massara è quella di provare a riportarlo alla corte di Stefano Pioli. La trattativa però non è semplice: il Manchester United non vuole lasciar partire il giocatore nuovamente in prestito e preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

Come riportato da Tuttosport, la questione potrebbe andare per le lunghe e protrarsi fino alla fine di agosto. Questo perché lo United spera che il Milan cambi la formula del trasferimento o perché gli inglesi attendono offerte da altre squadre. Se ciò non dovesse accadere, allora i Red Devils potrebbero aprire anche ad un prestito, come già accaduto la scorsa stagione.

Ad oggi i rossoneri hanno richiesto Dalot in prestito secco per 1.5 milioni di euro circa, mentre come già detto gli inglesi si oppongono. O in alternativa, chiedono una cifra di 5/6 milioni per lasciar partire il giocatore in prestito per 12 mesi. Parliamo di una somma troppo alta che i rossoneri non intendono versare nelle casse del Manchester United.

Si continuerà a trattare sperando anche che la volontà del giocatore aiuti la trattativa: non è un segreto che Dalot voglia tornare a vestire la maglia del Diavolo. Vlasic, il Milan rischia la beffa: le ultime sul trequartista croato >>>