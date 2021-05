Calciomercato Milan – Dalot, Maldini è pronto ad acquistarlo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: potrebbe esserci una svolta nel futuro di Dalot, terzino in prestito dal Manchester United

Novità sul futuro di Diogo Dalot. Il terzino, infatti, potrebbe rimanere al Milan anche nella prossima stagione. Il club rossonero è molto soddisfatto del rendimento del giocatore e dunque sarebbe in trattativa con il Manchester United per il trasferimento a titolo definitivo. Dalot non è stato un titolare di Stefano Pioli nella stagione appena conclusa, ma si dimostrato sempre utile ogni volta è stato chiamato in causa.

Situazione non facile, visto che Solksjaer ha espresso parole di apprezzamento per Dalot: "Sono contento per lui. Il suo obiettivo era tornare in forma dopo aver subito tanti infortuni qui allo United. Sicuramente avrà un futuro al Manchester non vediamo l'ora di riaverlo". Vedremo se questa indiscrezione di ESPN sarà confermata oppure ci sarà l'acquisto a titolo definitivo da parte del Milan. Intervista esclusiva con Oscar Damiani che ci parla di Maignan e dei possibili colpi di calciomercato.