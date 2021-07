Calciomercato Milan – Dalot la priorità a destra: la situazione

Il Milan continua la ricerca di un terzino destro in questa sessione di calciomercato. Il nome di Diogo Dalot sembra essere quello in pole

Non è comunque facile imbastire la trattativa. Il Milan spera che i 'Red Devils' aprano al prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi non accettano di buon grado questa soluzione. Diogo Dalot, ad ogni modo, resta il profilo preferito per la fascia destra.