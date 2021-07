Calciomercato Milan – Dalot in prestito? La visione dei ‘Red Devils’

Diogo Dalot tornerà al Milan in questa sessione di calciomercato? I rossoneri lo vorrebbero, ma lo United non apre al prestito

Il Milan è al lavoro per il ritorno di Diogo Dalot in questa sessione di calciomercato . Il portoghese è reduce da una buona stagione con la maglia del Diavolo e l'intenzione di Paolo Maldini e Ricky Massara è quella di ottenere nuovamente il giocatore in prestito. I rossoneri hanno bisogno di un terzino destro e quello di Dalot è il profilo ideale: un giovane di prospettiva da far crescere che ha già dimostrato di poter fare bene.

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa sapere che la trattativa non sarà affatto facile: il Manchester United non apre al prestito. I rossoneri dovranno provare a trovare una formula alternativa per convincere i Red Devils, i quali vorrebbero monetizzare da un'eventuale cessione del giocatore. La volontà di Dalot potrebbe essere determinante: il portoghese vuole tornare al Milan, non è un segreto. Leggi qui l'intervista di Kessié sul rinnovo di contratto con il Milan >>>