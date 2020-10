Calciomercato Milan – Dalot ha firmato il contratto con i rossoneri

Calciomercato Milan: Dalot ha firmato il contratto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito da ‘MilanNews.it‘, pochi istanti fa Diogo Dalot è andato via da ‘Casa Milan‘. Il terzino destro portoghese, classe 1999, ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2021. Dalot, infatti, in grado di disimpegnarsi bene anche sulla fascia sinistra, arriva in prestito secco dai ‘Red Devils‘. L’ufficialità del suo acquisto è attesa nelle prossime ore. In pomeriggio, probabilmente, Dalot sarà a San Siro per assistere a Milan-Spezia. DIFESA MILAN: LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO SUL MERCATO >>>