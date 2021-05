Calciomercato Milan – Dalot, futuro incerto: le ultime | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: sempre incerto il futuro di Dalot. I rossoneri cercheranno un accordo con lo United

Sempre incerto il futuro di Diogo Dalot. Come viene riportato da Tuttosport, il terzino è concentrato sull'Europeo Under 21, ma sarebbe contento di rimanere al Milan. Dalot tornerà al Manchester United dopo la scadenza del prestito secco, ma Maldini e Massara proveranno a trovare un accordo con gli inglesi. Al momento è difficile dire come andrà a finire, ma non è escluso che il giocatore possa rimanere al Milan per un'altra stagione. Ecco le pagelle del Milan dopo la fine di una stagione 'da Champions'. Siete d'accordo?