Calciomercato Milan – Dalot, ecco la richiesta del Manchester United

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot è l'obiettivo per rinforzare la fascia destra in difesa. Può tornare in rossonero?

Daniele Triolo

Il Milan spera, in questa sessione di calciomercato, di poter riportare in rossonero Diogo Dalot dal Manchester United. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il terzino portoghese, classe 1999, è sempre stato il primo obiettivo del Diavolo per rinforzare la fascia destra in difesa. Ma, rispetto ad un anno fa, quando i 'Red Devils' concessero rapidamente Dalot al Milan in prestito secco, adesso il club inglese fa muro sulla formula del trasferimento richiesta dai rossoneri.

Il Manchester United, in questo calciomercato estivo, vorrebbe monetizzare dalla partenza di Dalot. Il Milan, finora, si è visto respingere la proposta di prestito con diritto di riscatto. Per il quotidiano torinese, per creare un varco in questa muraglia eretta dalla società inglese, servirebbe una proposta di prestito oneroso molto alta, nell'ordine dei 5 milioni di euro. Ciò non è ancora avvenuto non perché il Milan non voglia, ma perché il club di Via Aldo Rossi deve fare sempre molto bene i conti tra entrate ed uscite.

Dalot, intanto, ieri ha parlato al sito web ufficiale del Manchester United, magnificando la sua esperienza in maglia rossonera. Il laterale lusitano, che ha anche disputato gli ultimi Europei con il Portogallo di Fernando Santos, ha parlato di 'stagione fantastica', di aver trovato 'tutto perfetto' e di aver conosciuto tante ottime persone nel club rossonero. Perché Dalot, al Milan, tornerebbe di corsa. La società lo sa e, se possibile, si farà trovare pronta per riportarlo in Italia.