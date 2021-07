Calciomercato Milan – Dalot, diversità di vedute con il Manchester United

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot, nell'ultima stagione in prestito ai rossoneri, potrebbe tornare ad una condizione ...

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vorrebbe riportare in rossonero Diogo Dalot. Il terzino portoghese, classe 1999, è un pallino di Paolo Maldini e Frederic Massara. Questo perché l'ex Porto, tornato per fine prestito al Manchester United, è in grado di giocare tanto sulla fascia destra quanto sulla fascia sinistra.

Si è fatto apprezzare, nell'annata trascorsa nella fila del Milan, per impegno e duttilità. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha sempre elogiato Dalot in quanto professionista esemplare. Tanti, dunque, i motivi che spingerebbero il Diavolo, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, a tentare di riprenderlo.

Finora, però, Milan e Manchester United si sono scontrati perché mentre i rossoneri sperano di prendere Dalot non più in prestito secco, bensì con la formula del prestito con diritto di riscatto, i 'Red Devils', qualora dovessero cederlo, ora vorrebbero monetizzare. Pertanto, lo darebbero al Milan in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Ballo-Touré vice Theo, occhi su Luis Alberto