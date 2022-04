Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: rossoneri su Lingard

Lingard si libererà a zero dal Manchester United nel prossimo calciomercato e anche il Milan ci sta pensando. Ecco le ultime.

Come noto, il Milan sta cercando rinforzi sulla trequarti per il prossimo calciomercato e Jesse Lingard è tra le opzioni. I rossoneri, come sempre, prendono in considerazione più giocatori, con una scala di priorità. Lingard piace molto, da diverso tempo, e rappresenta un'occasione ghiotta: si libererà a parametro zero al termine di questa stagione. Non rinnoverà il contratto con il Manchester United e quindi sta già cercando una nuova squadra, essendo libero di firmare già da ora.