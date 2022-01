Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: richiesta folle per Milenkovic

Milenkovic, obiettivo di calciomercato del Milan, è richiesto anche dal Newcastle, ma la Fiorentina spara altissimo. Le ultime.

Come noto, il Milan cerca rinforzi per la difesa sul calciomercato e il nome di Nikola Milenkovic è sempre una possibilità. Il difensore serbo, classe 1997, è già stato uomo di Stefano Pioli, che lo gradisce moltissimo. Ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e quindi potrebbe andare via a cifre abbordabili. O almeno dovrebbe. Non la pensa proprio così la Fiorentina, che invece spara altissimo. Secondo quanto riferisce il Sun, infatti, anche il Newcastle ha messo Milenkovic nel mirino, ma i viola hanno chiesto ben 45 milioni. Una cifra fuori mercato, anche perché in estate si attiverà una clausola rescissoria da 15 milioni per lui. Leggi le notizie più importanti della giornata di oggi a tinte rossonere >>>