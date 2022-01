Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Real Madrid su Kessié” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, il Real Madrid avrebbe puntato gli occhi su Franck Kessié

Un futuro tutt'altro che incerto quello di Franck Kessié, centrocampista del Milan in scadenza di contratto il 30 giugno. Negli ultimi giorni tante squadre si sono fatte avanti per l'ex Atalanta, il quale potrebbe lasciare a parametro zero i rossoneri al termine della stagione. Secondo quanto riferiscono dall'Inghilterra, l'ivoriano potrebbe andare a giocare in Spagna. Per l'esattezza, il 'Sun' riporta che sulle tracce del calciatore classe 1996 c'è anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia