Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Offerta del Liverpool per Kessié”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, il Liverpool avrebbe presentato un'offerta al Milan per Franck Kessié

Franck Kessié e un futuro sempre più lontano dal Milan. Il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto nel giugno del 2022, diversamente da quanto comunicato da lui stesso in estate, con ogni probabilità dirà addio ai rossoneri al termine di questa stagione a parametro zero. Non sarebbe da escludere, però, una sua cessione anche durante il mercato di gennaio, con il Milan che in questo caso potrebbe guadagnarci qualcosa e non perderlo a titolo gratuito. Secondo quanto riferisce il 'Telegraph', il Liverpool avrebbe formulato un'importante offerta al Milan, anche se sullo sfondo ci sarebbe pure la Juventus a monitorare la situazione. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.