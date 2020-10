Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Maldini, occasione Mustafi | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: OBIETTIVO MUSTAFI

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Milan, obiettivo difensore. La scorsa estate Maldini e Massara hanno deciso di non investire per un giocatore nel reparto arretrato, tuttavia le cose potrebbero cambiare rapidamente, considerando i problemi di Matteo Gabbia (coronavirus) e Mateo Musacchio.

Sarà importante capire dove sarà il Diavolo a gennaio, ma, come sempre ha detto Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, la società è sempre pronta a cogliere eventuali opportunità di mercato. Tra queste potrebbe esserci Shkodran Mustafi, calciatore dell’Arsenal.

Secondo quanto scritto da Football London, infatti, Mustafi non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con l’Arsenal, in scadenza nel 2021. Il tedesco, se proseguirà con questa decisione, potrà già da febbraio accordarsi con una nuova squadra. E’ possibile anche il club londinese lasci libero il difensore già a gennaio, in maniera tale da avere un minimo indennizzo per non perdere il calciatore a parametro zero.

Il Milan, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe disposto ad accelerare i tempi e regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore da avere in rosa insieme ad Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Mateo Musacchio, Leo Duarte e Matteo Gabbia. Mustafi, classe 1992, ha già esperienza in Serie A, visto le 53 presenze con la Sampdoria. Sul tedesco c’è anche l’interesse della Roma di Fonseca, che starebbe cercando un difensore di esperienza.

