Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “L’Arsenal mette nel mirino De Paul”

Le ultime notizie sul mercato del Milan. Secondo alcune voci provenienti dall'Inghilterra, anche l'Arsenal ha puntato gli occhi su De Paul

Non solo il Milan su Rodrigo De Paul. Secondo il tabloid inglese 'The Sun', l'argentino ha attirato l'attenzione anche dell'Arsenal. I 'Gunners' sono alla ricerca di un profilo come quello del numero 10 dell'Udinese, visto che Ceballos tornerà al Real Madrid mentre Xhaka potrebbe approdare alla Roma. Dunque non manca la concorrenza per il fantasista di Sarandì, il quale gode della stima non solo delle già citate Milan e Arsenal ma anche di Atletico Madrid. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Azmoun, De Paul e tanto altro