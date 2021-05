Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: l’Arsenal accelera per Bertrand

Il calciomercato del Milan passerà anche da un terzino e piace Bertrand, a zero, che però è nel mirino dell'Arsenal, che adesso accelera.

Il Milan dovrà acquistare un terzino sinistro nel prossimo calciomercato. Che poi sia Diogo Dalot o un altro, è tutto da vedere. Il portoghese classe 1999 è in prestito dal Manchester United e il Milan non vorrebbe pagarlo più di 10 milioni, forse un po' poco per gli inglesi. Così, nel mirino del Milan c'è anche Ryan Bertrand, inglese classe 1989 del Southampton e che si svincolerà a zero a fine stagione. Su di lui, però, c'è anche l'Arsenal, che secondo il DailyMail ha intensificato i colloqui.