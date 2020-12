Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Kabak, doppia concorrenza inglese

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il prossimo mercato di gennaio potrebbe essere una sessione particolarmente importante per il futuro di Ozan Kabak, difensore turco dello Schalke 04. Il classe 2000 piace moltissimo a diversi club, tra cui il Milan, che lo segue ormai da diversi mesi. Sicuramente sarebbe la prima scelta per quanto riguarda qualità ed età, ma il prezzo è già davvero molto alto. Ha una clausola rescissoria da 45 milioni e i tedeschi non vogliono scostarsi da quella somma. Oltre al Diavolo, un altro club molto interessato è il Liverpool. Ora, però, secondo il Daily Mail, si è aggiunto anche il Manchester United. La concorrenza non manca, sarà dura aggiudicarselo.

