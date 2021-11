Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: il Tottenham non molla Vlahovic

Vlahovic, sogno di calciomercato del Milan, è nel mirino del Tottenham, che sembra in netto vantaggio su richiesta di Conte.

Nel prossimo calciomercato di gennaio Dusan Vlahovic probabilmente lascerà la Fiorentina e il Milan difficilmente potrà farci qualcosa. I rossoneri sarebbero intervenuti, forse, nel caso in cui il serbo classe 2000 si fosse trasferito in estate. In questo momento, però, secondo il Sun, è il Tottenham la squadra più vicina ad aggiudicarselo. Vlahovic sarebbe una richiesta esplicita di Antonio Conte, nuovo allenatore degli Spurs, che lo ha chiesto per primo. Vista la situazione e il contratto in scadenza tra un anno e mezzo, è probabile che la Fiorentina si accontenti di circa 50 milioni per lasciar partire Vlahovic, direzione Inghilterra molto probabilmente.