Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Dalot via dal Manchester United”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot, che ha giocato in prestito in rossonero nell'ultima stagione, può tornare in Italia

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito dal 'Daily Star', Diogo Dalot, in quest'estate di calciomercato, potrebbe lasciare, forse definitivamente, il Manchester United. Il terzino portoghese, classe 1999, ha trascorso l'ultima stagione in prestito nel Milan, comportandosi, a conti fatti, egregiamente.

Scivolato, però, dietro nelle gerarchie del manager norvegese dei 'Red Devils', Ole Gunnar Solskjaer, ora Dalot si sta guardando intorno per trovare la migliore soluzione per il suo futuro professionale. Sembra che il Fenerbahçe gli abbia offerto la chance di giocare per un anno in prestito nella Süper Lig turca.

Lui, però, vorrebbe tornare al Milan, club in cui si è trovato bene, e che sta comunque provando a trattenerlo a Milano. Vedremo se i rossoneri ci riusciranno ed eventualmente con quale formula di acquisto. Intanto il Milan pesca un nuovo centrocampista dalla Francia.