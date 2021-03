Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: concorrenza per Belotti

Il Milan pensa a Belotti per rinforzare l'attacco nel prossimo calciomercato, ma occhio alla concorrenza inglese.

Il prossimo calciomercato del Milan avrà come protagonista la ricerca di un attaccante, che potrebbe essere Andrea Belotti. Il centravanti del Torino, classe 1993, ha il contratto in scadenza nel 2022 e al momento il rinnovo non sembra molto vicino. Inoltre, in caso di retrocessione dei granata, allora diventerebbe quasi scontata la cessione. Belotti più volte ha detto no a offerte importanti per restare capitano granata. Tra queste ce n'era anche una del Milan, nell'estate 2017. Se il Torino dovesse salvarsi, allora il Gallo potrebbe restare, anche perché la richiesta granata è sempre di 100 milioni. Il Milan però vuole farsi trovare pronto, realizzando così anche il sogno del numero 9 che è da sempre milanista. Secondo quanto riferisce il Sun, però, il Milan non è la sola squadra interessata: piace molto anche al Chelsea. Difficile, però, che Belotti possa preferire i londinesi alla squadra che ha sempre tifato. Intanto il Milan torna a pensare a un terzino sinistro dal campionato italiano >>>