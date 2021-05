Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: concorrenza per Anguissa

Il Milan ha messo nel mirino Anguissa per il prossimo calciomercato, ma occhio alla concorrenza. Ecco tutte le ultime notizie.

Mancano poche partite alla fine, poi il Milan potrà concentrarsi sul calciomercato. Tra i giocatori accostati ai rossoneri c’è anche Andrè Frank Zambo-Anguissa , centrocampista del Fulham. Autore di una buona stagione, è un prospetto interessante e un giocatore in grande crescita. In questo senso, quindi, sono tante le squadre interessate a lui tra cui l'Arsenal e Aston Villa. Lo riporta il 'Daily Mail'. Il Milan aveva messo il camerunense nel mirino per il centrocampo, ma la richiesta è di 25 milioni ed è considerata eccessiva. Si tratta di un classe 1995 e per molto meno il Milan è convinto di poter comprare un giovane di grandissima prospettiva. Intanto il Milan rimette gli occhi su un vecchio pallino come terzino >>>