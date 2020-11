Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Colpo a zero di Maldini” | News

Calciomercato A.C. Milan: Maldini sogna il colpo dai ‘Gunners’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, sono molto attenti, come noto, alle linee guida dettate dal fondo Elliott Management Corporation per il club.

I proprietari della società rossonera, infatti, intendono far tornare grande la squadra meneghina puntando, oltre che su qualche giocatore di esperienza come Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović, soprattutto su tanti giovani. Il diktat, ormai da tempo, è piuttosto chiaro. La filosofia del Diavolo prevede l’acquisizione di ragazzi di talento, poco costosi in termini di cartellino e di ingaggio.

E, c’è da dire, finora con i vari Theo Hernández, Ismaël Bennacer, e, in parte, con Alexis Saelemaekers e Rafael Leão, tale strategia sta pagando. Ecco perché, grazie anche all’ausilio dell’instancabile Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del club di Via Aldo Rossi, Maldini tiene in caldo un altro, possibile colpo per il calciomercato estivo del Milan. Non sarà facile mettere le mani su questo calciatore, ma i rossoneri ci proveranno.

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘Sports Mole‘ in Inghilterra, il Milan è tra le formazioni seriamente interessate ad acquisire, dalla prossima estate, il cartellino di Folarin Balogun, classe 2001, centravanti statunitense (ma con cittadinanza inglese) che, attualmente, milita nell’Under 23 dell’Arsenal. Il suo contratto con i ‘Gunners‘ scadrà il prossimo 30 giugno 2021 e, pertanto, potrebbe giungere al Milan a parametro zero in estate.

L’Arsenal non vorrebbe perderlo: il manager basco, Mikel Arteta, crede molto nelle qualità di questo ragazzo. È una prima punta in grado di giocare, però, anche un po’ più defilato, sia a destra sia a sinistra. Arteta vorrebbe fare di tutto per rinnovargli il contratto. In fin dei conti, di recente, lo ha fatto debuttare con i ‘grandi’ dell’Arsenal in occasione del match di Europa League contro il Dundalk.

La scorsa estate lo Sheffield United aveva provato a prenderlo, ma l’offerta di 3 milioni di sterline era stata respinta dai ‘Gunners‘, che ne chiedevano almeno 15. Adesso, a pochi mesi dalla scadenza naturale del suo contratto, logicamente sono molti i club a pregustare il colpo di calciomercato. Detto del Milan e di Maldini, bisogna considerare, però, come sulle tracce di Balogun ci siano anche Southampton, Brighton e Brentford. CALCIOMERCATO MILAN: IL DIAVOLO VOLA ED ELLIOTT AUMENTA IL BUDGET PER GLI ACQUISTI >>>