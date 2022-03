Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: anche il West Ham su Botman

Botman sembra finito nel mirino anche del club inglese per il prossimo calciomercato, ma è promesso sposo del Milan da tempo.

Nel prossimo calciomercato, con ogni probabilità, Sven Botman diventerà un giocatore del Milan, come vi raccontiamo ormai da fine gennaio. Ve lo abbiamo detto in anteprima assoluta: c'è una sorta di intesa tra le parti e si devono solo limare gli ultimi dettagli. L'olandese, classe 2000 del LOSC, dovrebbe trasferirsi per circa 30 milioni. Ovviamente, però, l'affare non è ancora concluso. Milan che continua a lavorarci e vuole arrivare alle firme, ma nel frattempo aumentano i pretendenti.