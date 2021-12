Calciomercato Milan – Dall’Argentina: l’agente di Alvarez vola in Europa

Si avvicina il calciomercato di gennaio e il Milan continua a seguire Alvarez, il cui agente è pronto a parare con i club interessati.

Si avvicina sempre più il calciomercato e il Milan è sempre sulle tracce di Julian Alvarez, attaccante argentino classe 2000. Di proprietà del River Plate, ha il contratto in scadenza a dicembre. Ciò significa che in estate potrebbe accordarsi per trasferirsi poi a zero tra un anno. Per evitare tutto ciò, è probabile che il club argentino lo lasci andare già in questa sessione di mercato. Serve solo qualcuno che paghi la clausola da 20 milioni. Secondo quanto scrive Olè, il suo procuratore Fernando Hidalgo ha deciso di volare in Europa per incontrare e ascoltare tutti i club interessati. Ovviamente non c'è solo il Milan, ma anche tanti top club.