Calciomercato Milan – Dall’Argentina: anche i rossoneri su Alex Luna

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, è sempre molto attento al mercato dei giovani. Secondo quanto riferito da ‘Tyc Sports‘, in Argentina, il club rossonero avrebbe ora messo gli occhi su Alex Luna, classe 2004, funambolo offensivo di proprietà del La Crema che, in patria, hanno già ribattezzato ‘El nuovo diez‘.

Alex Luna, comunque, è seguito da club di tutta Europa. Barcellona, ​​Atlético Madrid, Siviglia, Valencia e Villarreal dalla Spagna. Poi, Everton, Manchester City e Manchester United dall’Inghilterra. Quindi PSG e Lille dalla Francia. Oltre a Juventus, Lazio e Milan dall’Italia.

Su Alex Luna, dicono, anche il Bayern Monaco dalla Germania, il Benfica dal Portogallo, la Dinamo Zagabria dalla Croazia e la Dinamo Kiev dall'Ucraina. Chi vincerà la corsa al giovane talento sudamericano?