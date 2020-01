Calciomercato Milan – Dalla Svizzera: Rodriguez vicinissimo al Napoli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal portale svizzero ‘RSI Sport’ ci sarebbero novità a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Ricardo Rodriguez. Sul terzino del Milan c’è da tempo il Fenerbahce, ma la trattativa sarebbe saltata nelle ultime ore. Per questo motivo sull’ex Wolfsburg è tornato a spingere il Napoli, che avrebbe quasi chiuso il suo acquisto. La firma è attesa nelle prossime ore. Intanto ecco i convocati di Stefano Pioli per Milan-Torino, continua a leggere >>>

