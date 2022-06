Calciomercato Milan – Dalla Spagna: si ripensa a Jovic

Jovic è in uscita dal Real Madrid nel prossimo calciomercato e il Milan ci potrebbe ripensare se dovesse puntare un attaccante.

Qualora il Milan decidesse di puntare su un attaccante puro in questo calciomercato, Luka Jovic potrebbe essere un profilo da tenere in considerazione. Il serbo classe 1997 è in uscita dal Real Madrid e, secondo As, potrebbe esserci un ritorno di fiamma rossonero per lui. È fuori dal progetto e in estate partirà sicuramente. Piace anche al Getafe, con cui il Real Madrid ha ottimi rapporti. Così come li ha con il Milan, che è sempre in contatto con le Merengues per affari.