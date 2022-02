Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Real Madrid su Kessié” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Real Madrid sarebbe intenzionato ad acquistare Franck Kessié

E' tornato da poche ore dall'Africa, ma Franck Kessié è destinato a prendere un altro aereo, questa volta in estate. Il futuro del centrocampista ivoriano probabilmente non sarà più al Milan, club con il quale è in scadenza di contratto a giugno e che pare non abbia nessuna intenzione di rinnovarlo. Sembrano lontani secoli le sue dichiarazioni d'amore rilasciate pochi mesi fa, ma il classe '96 presto potrebbe definitivamente interrompere la sua relazione con i colori rossoneri.