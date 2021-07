Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Real Madrid su Diogo Dalot” | News

Secondo le ultime voci di mercato provenienti dalla Spagna, il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Dalot: sul terzino c'è anche il Milan

Una stagione e un'estate positiva quella di Diogo Dalot, terzino portoghese del Manchester United. Le sue ottime prestazioni hanno complicato il piano di riscatto del Milan, alla ricerca di un terzino destro dopo aver salutato, appunto, l'ex Porto. Il classe 1999 è stato, inoltre, autore di un grande Europeo con la Nazionale Under-21, sfiorando addirittura il titolo perdendo in finale contro i pari età della Germania. Ciò gli è valsa anche la chiamata nella Nazionale maggiore per Euro2020, complice la positività al Covid di Joao Cancelo. Tutto ciò ha fatto in modo che alcuni grandi club, oltre all'ormai risaputo interesse del Diavolo, abbiano puntato gli occhi sul terzino. Secondo il quotidiano spagnolo 'AS', il Real Madrid avrebbe inserito sul taccuino proprio il nome di Diogo Dalot. Se la trattativa tra il Milan e lo United era già abbastanza complicata, adesso il suo ritorno a Milano diventa quasi improbabile.