Calciomercato Milan – Dalla Spagna: quindici squadre su Guler

Nelle ultime ore il Milan si è avvicinato ancora di più in modo importante ad Arda Guler, obiettivo di calciomercato rossonero per la trequarti e l'esterno destro. Il classe 2005 turco ha una clausola rescissoria da 17.5 milioni, che il Milan è pronto a pagare per aggiudicarselo. I rossoneri, però, non sono i soli disposti a dare questi soldi al Fenerbahce per il giovane fantasista. Guler è infatti nel mirino di mezza Europa e la difficoltà più grande sta nell'accontentare l'agente e la famiglia con delle commissioni importanti. Se ne occuperà Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero molto abile in queste trattative, come ha dimostrato nel caso Rafael Leao, portando al rinnovo del portoghese classe 1999 dopo tanti mesi di attesa. Nel video qui sotto il nostro punto della situazione e tutte le ultime notizie a riguardo.