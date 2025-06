Calciomercato Milan – Dalla Spagna: piace un giocatore del Barcellona

Il calciomercato del Milan è iniziato un po' a rilento, ma è pronto a sbloccarsi e promette di regalare emozioni. Viceversa, quello del Barcellona è iniziato col botto e ora deve per forza far parlare di cessioni. I catalani hanno infatti forti paletti economici e quindi per ogni entrata deve esserci un'uscita. Uno dei giocatori in partenza piace anche al Milan e potrebbe diventare rossonero.