Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Nacho rimane un’opzione

NACHO OPZIONE CONCRETA?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da ‘El Chiringuito TV’, il difensore del Real Madrid Nacho rimane un’opzione per il Milan, che mira a rinforzare la retroguardia nell’immediato futuro. Il club rossonero, alle prese con un’emergenza difensiva dovuta alle assenze di Romagnoli e Musacchio – rientreranno dopo la sosta – e Duarte, positivo al Covid-19, è al lavoro per cercare di regalare al più presto a mister Pioli un centrale difensivo che chiede a gran voce da alcuni giorni. Tra i nomi e i profili c’è quello di Matija Nastasic, per il quale lo Schalke 04 avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, formula congeniale per il club di via Aldo Rossi.

Dall’altra parte continua ad interessare anche il profilo di Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid. Come rivelato oggi da ‘El Chiringuito TV’, emittente spagnola che per prima aveva parlato dell’incontro avvenuto a Ibiza lo scorso anno tra Paolo Maldini e Theo Hernandez, il difensore sarebbe disposto a lasciare Madrid solamente se il club spagnolo glielo chiedesse. La sua priorità, infatti, è il bene del club, ma è anche vero che il giocatore vorrebbe trovare una squadra che lo impieghi con continuità. Secondo l’emittente iberica non ci sarebbe solo il Milan sulle sue tracce, ma anche Napoli e Roma.

Vedremo nei prossimi giorni se qualcosa si sbloccherà. Il Milan ha bisogno in fretta di un difensore che sia abile e arruolabile abbastanza velocemente. Il tempo stringe, il 5 ottobre termina il calciomercato.