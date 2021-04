Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Liverpool avanti su Hlozek”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Adam Hlozek dello Sparta Praga piace ai rossoneri ma i 'Reds' sembrano volere fare sul serio ...

Il Milan , per la prossima sessione di calciomercato , sta seguendo anche Adam Hlozek , classe 2002 , talento ceco dello Sparta Praga . Il giocatore, attaccante centrale in grado di giocare anche su ambedue le fasce, ha segnato 8 gol e fornito 9 assist in 17 gare stagionali.

Per il popolare media iberico, però, in vantaggio nella corsa a Hlozek ci sarebbe il Liverpool di Jürgen Klopp che, per il cartellino del fantasioso calciatore, in scadenza con il suo attuale club il 30 giugno 2022, pagherebbe circa 20 milioni di euro. Mercato, il Milan mette in cantiere due colpi dal Real Madrid >>>