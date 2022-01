Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Kessie nel mirino di Real e Barcellona

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Barcellona e Real Madrid sono su Kessie

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente resterà in rossonero nella prossima stagione. La novità di oggi, pero, è che secondo quanto riportato da El Nacional, Barcellona e Real Madrid sarebbero interessate al centrocampo. Florentino Perez, presidente dei blancos, avrebbe già inviato degli emissari per trattare con il giocatore. Staremo a vedere. Intanto in casa Milan si avvicina un rinnovo molto importante.