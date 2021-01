Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Junior Firpo resta al Barcellona

Junior Firpo non lascia il Barcellona: le ultime notizie di mercato per il Milan

Il Milan aveva messo nel mirino Junior Firpo per rinforzare la fascia sinistra e dare a Theo una buona alternativa. Il terzino francese classe 1997 non ha, di fatto, un sostituto e lo spagnolo del Barcellona sembrava essere il profilo giusto. Giovane, essendo un classe 1996; con la giusta esperienza internazionale e a costi contenuti. Tuttavia, la trattativa si è pian piano arenata. Secondo quanto riferisce sport.es, infatti, salvo clamorose offerte (ovvero i 200 milioni di clausola rescissoria) non lascerà il Barça in questa sessione.

I rossoneri ci sono andati davvero molto vicini e lo avrebbero preso in prestito con diritto di riscatto. Quando tutto sembrava prossimo alla chiusura, il Barcellona ha deciso di trattenerlo e il giocatore di non muoversi. Il tutto, a causa del calendario molto fitto e dell’imprevedibilità della stagione particolare. Negli ultimi giorni ci aveva provato anche il West Ham, ma il giocatore ha rifiutato: si sposterebbe solo per il Milan. I rossoneri però non possono aspettarlo: serve un terzino sinistro e quindi in questi ultimi giorni ci si aspetta qualche nuovo colpo.

