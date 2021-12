Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Chelsea potrebbe cedere Ziyech”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Chelsea potrebbe cedere Hakim Ziyech e non solo

Hakim Ziyech potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio. E' questa la notizia che riporta il quotidiano sportivo spagnolo 'Sport', secondo il quale sul calciatore marocchino ci sarebbe il Barcellona. I blaugrana - che sembrerebbero essere vicini a Ferran Torres del Manchester City - potrebbe fare un tentativo sia per l'ex Ajax che per Timo Werner. I 'blues' sarebbero disposti a cedere i due attaccanti, ma vorrebbero quantomeno aspettare la fine dei gironi di Champions League per evitare di incontrare la squadra di Xavi nel loro percorso. Discorsi rimandati dunque, con Ziyech che sembra ormai essere un lontano ricordo d'estate della dirigenza del Milan. Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, arriva Alvarez?