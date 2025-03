Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Il Chelsea piomba su Reijnders”

Tijjani Reijnders è uno dei calciatori più importanti di questo Milan , ma nelle ultime ore è emersa una voce secondo cui il Chelsea si sarebbe fatto avanti. Il mediano olandese ha sempre ammesso di stare bene in rossonero, tanto che i discorsi per il rinnovo del contratto sono in corso da diverso tempo a questa parte. Lui stesso ha confermato a più riprese, negli ultimi mesi, di essere davvero vicino a firmare il prolungamento con il Diavolo. Il fatto che sia cresciuto tantissimo, però, ha inevitabilmente attirato su di lui l'interesse di diversi club europei.

Calciomercato Milan, il Chelsea ha chiesto Reijnders: l'esperto conferma e rivela che ...

Le ultime novità in merito le hanno fornite i colleghi di 'Relevo'. Secondo quanto riferito, infatti, il Chelsea nelle ultime settimane avrebbe chiesto informazioni al Milan per Tijjani Reijnders, per capire la fattibilità di un eventuale trasferimento. I Blues avrebbero fatto sapere come il mediano olandese sia sul proprio taccuino, anche se per ora di mosse ufficiali non ne sono state ancora fatte. Come detto l'ex AZ Alkmaar dovrebbe rinnovare il proprio contatto con il Diavolo fino al 2030. Anche se il mancato accesso alla prossima Champions League potrebbe rappresentare un passo indietro in questo senso.